Нападающий сборной России Ткачев высказался о матче против Финляндии в финале Олимпиады

Хоккеист Ткачев рассказал, за счет чего Финляндия выиграла в финале Олимпиады

Нападающий сборной России Владимир Ткачев подвел итоги матча против Финляндии в финале Олимпиады в Пекине (1:2).

— Какие итоги матчи можешь подвести?

— Как все видели, любой бросок, любой наброс — это опасно. Наброс на ворота и 1:0. Где-то мы не создали моменты, чтобы не забить.

— Вы понимали, что игра будет такой?

— Много говорили по ходу турнира, что команда играет в скучный хоккей, много не забивает. Но хорошая оборона выигрывает титулы.

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).