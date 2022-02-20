Нападающий сборной России Ткачев высказался о матче против Финляндии в финале Олимпиады
Хоккеист Ткачев рассказал, за счет чего Финляндия выиграла в финале Олимпиады
Нападающий сборной России Владимир Ткачев подвел итоги матча против Финляндии в финале Олимпиады в Пекине (1:2).
— Какие итоги матчи можешь подвести?
— Как все видели, любой бросок, любой наброс — это опасно. Наброс на ворота и 1:0. Где-то мы не создали моменты, чтобы не забить.
— Вы понимали, что игра будет такой?
— Много говорили по ходу турнира, что команда играет в скучный хоккей, много не забивает. Но хорошая оборона выигрывает титулы.
Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).
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