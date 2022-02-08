Форвард сборной России Ткачев с удивлением узнал, что хоккеисты имеют право посещать другие соревнования на Олимпиаде

Нападающий хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине Владимир Ткачев рассказал об атмосфере в Олимпийской деревне и перечислил соревнования по другим видам спорта, которые хотел бы посетить.

— Видитесь ли вы со спортсменами из других команд или стран?

— Я встречал Антона Ландера, Атте Охтамаа. Недавно столкнулся со своим одноклубником Романом Виллом из сборной Чехии. В основном встречи происходят в столовой. Поздороваемся, перебросимся парой слов, на этом все. Нет такого, что мы договариваемся где-то посидеть.

— Сборная Швеции по хоккею в полном составе отправилась на конькобежный спорт и увидела, как представитель их страны выигрывает золото. Вы-то что все в деревне сидите?

— А можно куда-то поехать?

— Насколько я знаю, можно. Мы же все в одном «пузыре», никаких запретов нет.

— Я и не знал. Нам не запрещали отдельно куда-то ходить, но никто и не говорил, что можно посещать другие спортивные соревнования. Единственная проблема в том, что и времени на это нет. В один день у нас было две тренировки. Да даже если одна, то стараешься восстановиться, подготовиться к занятию. И ехать куда-то совершенно не хочется. Но я буду иметь в виду.

— Я сходил на конькобежный спорт. И пусть разыгрывали медали на скучных 5000 метрах, мне понравилось.

— С удовольствием бы посмотрел соревнования по фристайлу. Очень хочется вживую увидеть соревнования по керлингу. По телевизору смотрел, правила знаю, но с трибун никогда не наблюдал за матчами. Любопытно побывать на прыжках с трамплина. Но это вопрос времени. Было бы больше свободы, я бы почаще на соревнования выбирался.