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Сегодня, 14:20

Форвард сборной России Ткачев с удивлением узнал, что хоккеисты имеют право посещать другие соревнования на Олимпиаде

Нападающий сборной России Ткачев рассказал об атмосфере в Олимпийской деревне
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ФХР

Нападающий хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине Владимир Ткачев рассказал об атмосфере в Олимпийской деревне и перечислил соревнования по другим видам спорта, которые хотел бы посетить.

Владимир Ткачев. «Я и другие хоккеисты не настаивали на отдельном рейсе в Пекин». Интервью с игроком сборной России перед стартом Олимпиады

— Видитесь ли вы со спортсменами из других команд или стран?

— Я встречал Антона Ландера, Атте Охтамаа. Недавно столкнулся со своим одноклубником Романом Виллом из сборной Чехии. В основном встречи происходят в столовой. Поздороваемся, перебросимся парой слов, на этом все. Нет такого, что мы договариваемся где-то посидеть.
— Сборная Швеции по хоккею в полном составе отправилась на конькобежный спорт и увидела, как представитель их страны выигрывает золото. Вы-то что все в деревне сидите?
— А можно куда-то поехать?
— Насколько я знаю, можно. Мы же все в одном «пузыре», никаких запретов нет.
— Я и не знал. Нам не запрещали отдельно куда-то ходить, но никто и не говорил, что можно посещать другие спортивные соревнования. Единственная проблема в том, что и времени на это нет. В один день у нас было две тренировки. Да даже если одна, то стараешься восстановиться, подготовиться к занятию. И ехать куда-то совершенно не хочется. Но я буду иметь в виду.
— Я сходил на конькобежный спорт. И пусть разыгрывали медали на скучных 5000 метрах, мне понравилось.
— С удовольствием бы посмотрел соревнования по фристайлу. Очень хочется вживую увидеть соревнования по керлингу. По телевизору смотрел, правила знаю, но с трибун никогда не наблюдал за матчами. Любопытно побывать на прыжках с трамплина. Но это вопрос времени. Было бы больше свободы, я бы почаще на соревнования выбирался.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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