Нападающий сборной России Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады

Нападающий сборной России по хоккею Артур Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

Форвард получил травму в матче с Данией (2:0) и пропустил вчерашнюю игру против Чехии (5:6 ОТ).

«Я уже не помню это состояние, когда получил повреждение, это быстро проходит. Помню, что была большая боль. В четвертьфинале сыграть готов», — приводит ТАСС слова Каюмова.

Сборная России вышла в четвертьфинал Олимпиады, заняв первое место в группе B. Четвертьфинальные матчи запланированы на 16 февраля, соперник российской команды определится позднее.