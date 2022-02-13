Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 10:15

Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады

Нападающий сборной России Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий сборной России по хоккею Артур Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

Форвард получил травму в матче с Данией (2:0) и пропустил вчерашнюю игру против Чехии (5:6 ОТ).

«Я уже не помню это состояние, когда получил повреждение, это быстро проходит. Помню, что была большая боль. В четвертьфинале сыграть готов», — приводит ТАСС слова Каюмова.

Сборная России вышла в четвертьфинал Олимпиады, заняв первое место в группе B. Четвертьфинальные матчи запланированы на 16 февраля, соперник российской команды определится позднее.

Источник: https://tass.ru/sport/13693815
Артур Каюмов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом России?
Плохая девочка и первый гей Франции, которых прокляли на прошлых Играх: Кто такие фигуристы Пападакис и Сизерон, установившие мировой рекорд в ритм-танце на Олимпиаде-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: российские лыжники бегут за золотом в эстафете. Онлайн-трансляция 13 февраля
Сборная России лидирует с отрывом в 23 секунды после первого этапа мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде
Вяльбе: «Я все время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками»
Женский хоккей ждет медленная смерть. При таких тенденциях она придет и в мужской
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля
Третье золото России, поражение от Чехии и четвертое место Цветкова: олимпийский день с Алексеем Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной России по хоккею планируют, что вратарь Федотов сыграет в четвертьфинале Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости