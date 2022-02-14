Чибисов: «Четвертьфинал всегда сложен. Любой соперник будет биться»

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов ответил на вопросы журналистов после тренировки перед матчем 1/4 финала олимпийского турнира.

— Расскажите что-нибудь о Дании и Латвии — наших потенциальных соперниках.

— Если честно, ничего не знаю.

— Вы никого не знаете. Швейцарию тоже не знаете?

— Да что их знать? Надо обыгрывать их и все. Смотреть на их фамилии? Там же люди играют, а не фамилии.

— Вам досталась самая слабая пара.

— Вам виднее, как экспертам, слабая она или нет. Четвертьфинал всегда сложен. Любой соперник выйдет, будет биться, цепляться, кусаться. Нужно готовиться к любому сопернику, а не думать: «О, этот соперник слабый! Сейчас мы выйдем и ...».

— Чем Дания вас напрягала?

— Когда мы играли с ними, то не было большой игровой практики. Поэтому немного не могли сыграться. Сейчас сыгрались и стали больше атаковать, забивать больше голов.

— Изменения в составе вам пошли на пользу?

— Тренерскому штабу виднее. Но мы довольно неплохо сыграли последнюю игру. Думаю, будем только улучшать результативность и темп игры. Мне очень понравилось играть с моими партнерами.

— Вадим Шипачев делает партнеров лучше. Каково играть с таким гением?

— Получил огромное удовольствие от игры с ним. Конечно, мечтал в «Манитобе», что буду играть с ним. Мне даже сны об этом снились.