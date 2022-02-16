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Нападающий сборной России Грицюк прокомментировал победу над Данией в четвертьфинале Олимпиады

Грицюк прокомментировал победу России над Данией в четвертьфинале Олимпиады
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Арсений Грицюк и Вячеслав Войнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий сборной России Арсений Грицюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

— Сегодня забить не удалось, но моменты были. Чего не хватило? Датчане сыграли цепко?
— Да, они играли плотно. Мы их разбирали. Они играют компактно в зоне, выдергиваются только по одному на игрока в шайбой. Если у нас было движение, то были и моменты, но в средней зоне они играли очень плотно.
— Что лично для вас было самым тяжелым в этом матче?
— Последние десять минут. Датчане вдохновились бежать в атаку, забивать. Чуть-чуть мы потеряли концентрацию, тем более пошли длинные смены. Выходили чаще оборонительные звенья. Ты засиживаешься, волнуешься за команду и не можешь выйти и что-то сделать. Это было тяжело морально.
— Согласны, что хоккей не самый зрелищный?
— Полностью согласен. Но сейчас уже матчи на вылет. Надо радоваться и таким матчам.
— Будете смотреть остальные четвертьфиналы?
— Хотелось бы посмотреть. Сейчас приедем в номер, посплю, а потом, может, посмотрю вечером игру.
— У вас телевизора тоже нет в номере?
— Я через айпад. Мне скинули ссылочку, где можно смотреть матчи.
— Что-то кроме хоккея смотрели?
— Пока нет. Либо играю на планшете, либо просто отдыхаю.

Соперник сборной России в полуфинале определится по итогам других четвертьфинальных встреч. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если они победят Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

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