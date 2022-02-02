Нападающий сборной Канады рассказал, что команда нацелена на золотые медали Олимпиады в Пекине

Нападающий «Ак Барса» и сборной Канады рассказал о подготовке к олимпийскому турниру в Пекине.

— Джордан, расскажите о подготовке к Олимпиаде в эти дни.

— Мы тренируемся в Давосе, у нас отличная атмосфера в команде. Сами хоккеисты рады возможности сыграть в Пекине, и мы постепенно начинаем нарабатывать химию в звеньях.

— Стал ли вызов в сборную Канады для вас сюрпризом?

— После игры на Кубке Первого канала было понимание, что вызов может последовать. Поэтому оставалось просто ждать, невероятно рад возможности представлять свою страну на Олимпийских играх. НХЛ весь сезон собиралась в Пекин, а после их отказа все произошло очень быстро. Мы на самом деле предвкушаем этот турнир.

— Какие цели у сборной Канады на турнир?

— Очевидно, это только золото! Мы хорошо тренируемся, главное — быть на пике в нужное время и быть готовыми к турниру с первой игры, чтобы показывать наш лучший хоккей, — сказал Уил сайту КХЛ.