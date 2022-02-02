Джордан Уил: «Цель Канады на Олимпиаде — только золото»
Нападающий «Ак Барса» и сборной Канады рассказал о подготовке к олимпийскому турниру в Пекине.
— Джордан, расскажите о подготовке к Олимпиаде в эти дни.
— Мы тренируемся в Давосе, у нас отличная атмосфера в команде. Сами хоккеисты рады возможности сыграть в Пекине, и мы постепенно начинаем нарабатывать химию в звеньях.
— Стал ли вызов в сборную Канады для вас сюрпризом?
— После игры на Кубке Первого канала было понимание, что вызов может последовать. Поэтому оставалось просто ждать, невероятно рад возможности представлять свою страну на Олимпийских играх. НХЛ весь сезон собиралась в Пекин, а после их отказа все произошло очень быстро. Мы на самом деле предвкушаем этот турнир.
— Какие цели у сборной Канады на турнир?
— Очевидно, это только золото! Мы хорошо тренируемся, главное — быть на пике в нужное время и быть готовыми к турниру с первой игры, чтобы показывать наш лучший хоккей, — сказал Уил сайту КХЛ.