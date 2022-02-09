Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:30

Нападающий сборной Чехии Червенка: «У России всегда хорошая команда»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал поражение от Дании (1:2) и поделился впечатлениями от предстоящего матча с Россией.

— Мы хорошо действовали в первом периоде, но проиграли 0:2. Сложно сказать, что случилось. Мы должны были забить больше, чем соперник. Это то, над чем нам надо поработать перед следующим матчем. Датчане хорошо играли в обороне, их вратарь провел крутой матч. У нас были хорошие моменты. Нам надо играть лучше под воротами, больше идти на ворота, больше бросать. И конечно, эффективнее действовать в большинстве.

— Какие ожидания перед матчем с Россией? Какие воспоминания остались от игры в КХЛ?
— У меня много хороших воспоминаний от времени в России, где я провел четыре или пять сезонов. Я был счастлив и в Омске, и в Санкт-Петербурге. Много хороших воспоминаний, но сейчас мы сфокусированы только на следующем матче.

— Много ли вы знаете об этой российской команде?
— Знаю несколько игроков — не более того. Уже несколько лет я играю не в КХЛ. У России всегда хорошая команда. Пока не думаем о матче с Россией, мы сфокусированы на Швейцарии.

Сборная России 11 февраля сыграет против Дании, а 12 февраля проведет матч со сборной Чехии на Олимпиаде-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
1
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Так до «золота» хоккеисты не доедут: главные выводы после скромной победы России над Швейцарией
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Наши керлингисты едва не обыграли олимпийских чемпионов из США. Не хватило одного камня
В федерации предположили, что официальная информация по ситуации Валиевой будет в четверг утром
У Валиевой — подозрительный допинг-тест. Подробности скандала на Олимпиаде в Пекине
Спортивный врач — о предполагаемом препарате в допинг-пробе Валиевой: «Это как мельдоний»
Олимпиада 2022: скандал с допинг-пробой Валиевой. Онлайн
«Это говорят какие-то идиоты и провокаторы. Я в это абсолютно не верю». Писеев — о допинг-пробе Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: Россия — Швейцария и другие матчи 9 февраля

Нападающий Дании Нильсен — о ближайшем матче с Россией: «Это более талантливая команда»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости