Нападающий сборной Чехии Червенка: «У России всегда хорошая команда»

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал поражение от Дании (1:2) и поделился впечатлениями от предстоящего матча с Россией.

— Мы хорошо действовали в первом периоде, но проиграли 0:2. Сложно сказать, что случилось. Мы должны были забить больше, чем соперник. Это то, над чем нам надо поработать перед следующим матчем. Датчане хорошо играли в обороне, их вратарь провел крутой матч. У нас были хорошие моменты. Нам надо играть лучше под воротами, больше идти на ворота, больше бросать. И конечно, эффективнее действовать в большинстве.

— Какие ожидания перед матчем с Россией? Какие воспоминания остались от игры в КХЛ?

— У меня много хороших воспоминаний от времени в России, где я провел четыре или пять сезонов. Я был счастлив и в Омске, и в Санкт-Петербурге. Много хороших воспоминаний, но сейчас мы сфокусированы только на следующем матче.

— Много ли вы знаете об этой российской команде?

— Знаю несколько игроков — не более того. Уже несколько лет я играю не в КХЛ. У России всегда хорошая команда. Пока не думаем о матче с Россией, мы сфокусированы на Швейцарии.

Сборная России 11 февраля сыграет против Дании, а 12 февраля проведет матч со сборной Чехии на Олимпиаде-2022.