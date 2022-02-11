Нападающий Дании Регин после поражения от России на Олимпиаде отметил вратаря Федотова

Нападающий сборной Дании Петер Регин после матча группофого турнира Олимпиады против России отметил, что у соперника очень хороший вратарь (Иван Федотов).

— Наверное, Россия просто более классная команда, чем мы. В концовке у нас было несколько моментов, но сравнять счет не получилось. Мы следовали нашему плану на игру и хотели добиться успеха.

— Кто наиболее опасен у соперника в нападении?

— Шипачев всегда опасен, когда у него шайба. Гусев тоже.

— Что думаете о тактике сборной России?

— Думаю, у них на бумаге лучший состав, и они играют в тот хоккей, который хотят видеть их тренеры. Да и вратарь у них феноменальный.

— Вы знали о нем до матча?

— Нет. Он похож на парня, который был в Магнитогорске. Как его зовут?

— Кошечкин?

— Да-да. Я сначала подумал, что это он.