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Сегодня, 10:05

«Шипачев всегда опасен, когда у него шайба. Гусев тоже». Нападающий Дании — после поражения от России

Нападающий Дании Регин после поражения от России на Олимпиаде отметил вратаря Федотова
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной Дании Петер Регин после матча группофого турнира Олимпиады против России отметил, что у соперника очень хороший вратарь (Иван Федотов).

— Наверное, Россия просто более классная команда, чем мы. В концовке у нас было несколько моментов, но сравнять счет не получилось. Мы следовали нашему плану на игру и хотели добиться успеха.

— Кто наиболее опасен у соперника в нападении?

— Шипачев всегда опасен, когда у него шайба. Гусев тоже.

— Что думаете о тактике сборной России?

— Думаю, у них на бумаге лучший состав, и они играют в тот хоккей, который хотят видеть их тренеры. Да и вратарь у них феноменальный.

— Вы знали о нем до матча?

— Нет. Он похож на парня, который был в Магнитогорске. Как его зовут?

— Кошечкин?

— Да-да. Я сначала подумал, что это он.

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