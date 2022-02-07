Хоккеистка Вафина: «Было трудно привыкнуть к маске»

Нападающая женской сборной России по хоккею Александра Вафина после поражение Канаде в матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине (1:6) ответила на вопросы журналистов.

— На самом деле было трудно привыкнуть к маске, потому что у нас не было возможности тренироваться в них. А тут уже официальная игра и пришлось адаптироваться. Мы смогли к этому привыкнуть. Было тяжеловато и первые два периода мы сыграли с недостатком кислорода.

Конечно нас все это очень удивило. Но мы старались друг друга подбадривать. Чтобы не отпускать эту «чуйку» и настрой поддерживали друг друга словами, подшучивали, чтобы как-то отогнать стресс.

— Не кажется, что если бы вашими соперниками были не канадки, то этой ситуации бы не было?

— Не знаю, не могу сказать.

— Это ведь техническое поражение. Ну не вышли и не вышли.

— Я понимаю. Здесь можно рассуждать и делать какие-то выводы. Но я думаю, что наша командная организация сделала все, что могла. Это не наше решение — это решение свыше. В данной ситуации нет каких-то конкретных правил. Организаторы действуют по ситуации. Сейчас самое важное, чтобы распространение болезни прекратилось. Стараемся соблюдать все правила. Все, что мы можем, это выходить на лед и делать нашу работу.

— Вы потеряли еще двух девочек.

— Думаю, все будет нормально. Девчонки молодые, восстановятся. Надеюсь, скоро болезнь уйдет и к четвертьфиналу у нас будет полный состав.

— У вас будет еще одну дневная игра. Это значит, что тесты нужно будет сдавать в 5 утра. Вы готовы к этому?

— По-моему, у нас с финками вечерняя игра. Пока не знаем, что нам скажут.

— Мария Сорокина сказала, что к ней подъезжал судья и просил поднять маску. У вас такая ситуация была?

— Так как мы должны носить маски поверх носа, то это было абсолютно нормальное замечание. Игроки противоположной команды заметили, что маска не одета. Но ничего страшного, она поправила ее и мы продолжили играть.

— Они еще и жаловались? Они ведь и сами катались по спущенными масками.

— Я не замечала этого. Нам сказали, что маска должна покрывать нос полностью.

— Не боитесь, что заставят играть следующую игру в капюшонах или со стеклом на лице?

— Пускай делают, что хотят. Главное — играть. Ничего страшного. Мы настраиваемся на победы. Это все зачем мы приехали сюда.