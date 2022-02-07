«Надеюсь, больше такого не повторится». Фетисов — о матче Россия — Канада на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеистки обеих команд проводят игру в медицинских масках.

«Обе команды играли в масках. Получился опыт. Сейчас меры предосторожности во всем. Лучше играть в масках, чем не играть вообще. Это ненормально, но другого варианта не было. Куда переносить игру? Лед разве свободен? Он расписан по минутам. У нас люди целыми дням работают в скафандрах в красной зоне. Попробуйте постойте у кровати больного весь день. Надеюсь, больше такого не повторится», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады-2022.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:1.