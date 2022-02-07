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Фетисов считает «ненормальным» игру в масках в матче Россия — Канада на Олимпиаде

Сегодня, 11:28

«Надеюсь, больше такого не повторится». Фетисов — о матче Россия — Канада на Олимпиаде

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеистки обеих команд проводят игру в медицинских масках.

«Обе команды играли в масках. Получился опыт. Сейчас меры предосторожности во всем. Лучше играть в масках, чем не играть вообще. Это ненормально, но другого варианта не было. Куда переносить игру? Лед разве свободен? Он расписан по минутам. У нас люди целыми дням работают в скафандрах в красной зоне. Попробуйте постойте у кровати больного весь день. Надеюсь, больше такого не повторится», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады-2022.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:1.

Сборная Канады и&nbsp;России проводят матч на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;масках. Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

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