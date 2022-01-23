Аскаров, Шугаев и Галимов не вошли в состав сборной России на Олимпиаду

По информации «СЭ», на Олимпиаду в Пекин поедут 25 игроков основного состава сборной России, а также 4 запасных.

По нашим данным, среди 29 хоккеистов не будет вратарей Ярослава Аскарова и Дмитрия Шугаева, а также нападающего Артема Галимова. На решение по форварду повлиял его первоначальный отказ от поездки на сбор команды.

Таким образом, на Олимпиаду поедут три вратаря: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.

Состав сборной России на Олимпиаду объявят на Первом канале в эфире программы «Время».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали.