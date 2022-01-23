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Сегодня, 18:08

На Олимпиаду поедут 25 игроков основного состава и 4 запасных, Аскаров, Шугаев и Галимов — не в их числе

Аскаров, Шугаев и Галимов не вошли в состав сборной России на Олимпиаду
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Ярослав Аскаров.
Фото ФХР.

По информации «СЭ», на Олимпиаду в Пекин поедут 25 игроков основного состава сборной России, а также 4 запасных.

По нашим данным, среди 29 хоккеистов не будет вратарей Ярослава Аскарова и Дмитрия Шугаева, а также нападающего Артема Галимова. На решение по форварду повлиял его первоначальный отказ от поездки на сбор команды.

Таким образом, на Олимпиаду поедут три вратаря: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.

Состав сборной России на Олимпиаду объявят на Первом канале в эфире программы «Время».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали.

Ярослав Аскаров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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