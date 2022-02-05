На кого Россия попадет в плей-офф Олимпиады? Расклады для женской сборной

Женская сборная России по хоккею уступила США во втором матче группового этапа Олимпиады-2022 (0:5). 4 февраля наши девушки обыграли команду Швейцарии (5:2).

Таблица группы А выглядит следующим образом:

Канада — 6 очков (2 матча), разность шайб — 23-2

США — 6 (2), 10-2

Россия — 3 (2), 5-7

Финляндия — 0 (2), 3-16

Швейцария — 0 (2), 3-17

Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей. Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.

Таблица группы В выглядит следующим образом:

Япония — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

Чехия — 6 (2), 6-2

Китай — 3 (2), 4-4

Швеция — 0 (2), 2-6

Дания — 0 (2), 3-9

В плей-офф победитель группы А сыграет с командой, занявшей третье место в группе В. То есть по сегодняшним раскладам первая пара четвертьфинала — Канада — Китай. Если российская сборная удержит третью строчку, то плей-офф начнет с победителем второй группы.

Оставшиеся матчи женской сборной России:

7 февраля — Россия — Канада;

8 февраля — Финляндия — Россия.

Практически невероятно, что россиянки наберут очки в матче с Канадой. Ключевой матч в группе — против финок, которые проиграли Канаде и США. Победа позволит российской команде остаться на третьем месте (и, видимо, попасть на Японию или Чехию). В случае поражения наша сборная опустится на четвертую строчку. Если, конечно, Швейцария не преподнесет сенсаций, что маловероятно. Тогда команда Евгения Бобарико встретится в четвертьфинале как раз с альпийской сборной.