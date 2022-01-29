Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:58

На хоккейном олимпийском турнире в Пекине могут быть два чемпиона

Иван Торопцев
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила проведения хоккейного турнира на Играх в Пекине (Китай).

В связи с пандемией коронавируса в правилах прописан вариант, при котором золото могут выиграть сразу две команды. Это произойдет в том случае, если у всех участников финала и матча за третье место не наберется необходимое количество игроков в заявке (15 полевых хоккеистов + 2 вратаря). В таком случае будут вручены два комплекта золотых медалей и два комплекта бронзовых медалей.

В случае, если количество положительных тестов на коронавирус превысит норму только у одного участника финала, то эту команду заменит победитель встречи за третье место.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией. Женский турнир начнется 3 февраля, российская сборная сыграет в группе A с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

Источник: https://olympics.com/en/beijing-2022/
Хоккей
Олимпиада
1
Читайте также
Особняки по всему миру, сад с кондиционерами и погреб с пивом. Как живут Дэвид и Виктория Бекхэм
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Слепышев назвал фаворита олимпийского хоккейного турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости