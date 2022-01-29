На хоккейном олимпийском турнире в Пекине могут быть два чемпиона

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила проведения хоккейного турнира на Играх в Пекине (Китай).

В связи с пандемией коронавируса в правилах прописан вариант, при котором золото могут выиграть сразу две команды. Это произойдет в том случае, если у всех участников финала и матча за третье место не наберется необходимое количество игроков в заявке (15 полевых хоккеистов + 2 вратаря). В таком случае будут вручены два комплекта золотых медалей и два комплекта бронзовых медалей.

В случае, если количество положительных тестов на коронавирус превысит норму только у одного участника финала, то эту команду заменит победитель встречи за третье место.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией. Женский турнир начнется 3 февраля, российская сборная сыграет в группе A с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.