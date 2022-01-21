Михаил Григоренко рассказал о работе с тренером сборной России по хоккею Гончаром

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал деталях работы с тренером национальной команды Сергеем Гончаром.

«Да, очень приятно и интересно с ним работать. Он работал в НХЛ тренером и, как и остальные члены тренерского штаба, был великим игроком. Очень много нюансов и мелочей узнаем. Немного перестраиваемся, переходим на одну систему. Проводим очень много теоретических занятий», — сказал Гончаренко.

Хоккеист также высказался о запрете на использования российской символики.

«Помню про это с прошлом Олимпиады и прошлого ЧМ. Помню, что нельзя ничего выкладывать в инстаграм. Это сидит в голове. Остальные ребята тоже проинформированы об этом», — добавил спортсмен.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и завершится в день закрытия Игр.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.