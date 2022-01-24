Международная федерация хоккея преждевременно опубликовала состав сборной Канады на Олимпиаду

Международная федерация хоккея в Twitter преждевренменно выложила состав сборной Канады на Олимпийские игры в Пекине. Официальное объявление состава ожидается только завтра, 25 января.

Пост в Twitter был оперативно удален, но состав сохранился на просторах интернета.

Вратари: Девон Леви, Эдвард Паскуале, Мэтт Томкинс.

Защитники: Брэндон Гормли, Алекс Грант, Оуэн Пауэр, Тайлер Уотерспун, Мэт Робинсон, Марк Барберио, Максим Норо, Джейсон Демерс.

Нападающие: Даниэль Карр, Даниэль Уинник, Корбан Найт, Адам Крэкнелл, Бен Стрит, Мэйсон Мактавиш, Джек Макбэйн, Лэндон Ферраро, Эрик Стаал, Давид Деарне, Адам Тамбеллини, Джордан Уил, Эрик О'Делл, Джош Хо-Сэнг.