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24 января, 23:42

Международная федерация хоккея преждевременно опубликовала состав сборной Канады на Олимпиаду

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация хоккея в Twitter преждевренменно выложила состав сборной Канады на Олимпийские игры в Пекине. Официальное объявление состава ожидается только завтра, 25 января.

Пост в Twitter был оперативно удален, но состав сохранился на просторах интернета.

Вратари: Девон Леви, Эдвард Паскуале, Мэтт Томкинс.

Защитники: Брэндон Гормли, Алекс Грант, Оуэн Пауэр, Тайлер Уотерспун, Мэт Робинсон, Марк Барберио, Максим Норо, Джейсон Демерс.

Нападающие: Даниэль Карр, Даниэль Уинник, Корбан Найт, Адам Крэкнелл, Бен Стрит, Мэйсон Мактавиш, Джек Макбэйн, Лэндон Ферраро, Эрик Стаал, Давид Деарне, Адам Тамбеллини, Джордан Уил, Эрик О'Делл, Джош Хо-Сэнг.

Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
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