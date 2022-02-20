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Сегодня, 10:49

«Металлург» поздравил вратаря команды Олкинуору с победой на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

«Металлург» поздравил вратаря команды Юхо Олкинуору с победой на Олимпиаде в Пекине.

Олкинуора вошел в заявку сборной Финляндии на Игры в Китае и провел один матч на турнире: он принял участие в игре против Швеции (4:3 ОТ) на групповой стадии.

Сегодня, 20 февраля сборная Финляндии победила Россию (2:1) в финале Олимпиады и впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею.

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Сборная Финляндии по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
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