«Металлург» поздравил вратаря команды Олкинуору с победой на Олимпиаде в Пекине

«Металлург» поздравил вратаря команды Юхо Олкинуору с победой на Олимпиаде в Пекине.

Олкинуора вошел в заявку сборной Финляндии на Игры в Китае и провел один матч на турнире: он принял участие в игре против Швеции (4:3 ОТ) на групповой стадии.

??? Поздравляем Юхо Олкинуору с золотом Олимпиады! Теперь в нашей команде два вратаря-победителя Олимпиад: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора — редчайший случай в истории профессионального хоккея. #Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/h0fJYYmDna — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) February 20, 2022

Сегодня, 20 февраля сборная Финляндии победила Россию (2:1) в финале Олимпиады и впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею.