Ковальчук рассказал о том, как прошла подготовка сборной России по хоккею к Олимпиаде

Ковальчук рассказал об обстановке в сборной России по хоккею перед Олимпиадой

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, какова обстановка с коронавирусом в команде перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Все в порядке, — приводит слова Ковальчука «РБК-Спорт». — Каждый день начиная с 20 января сдаем ПЦР-тесты. Все тренируются, находятся в обойме».

Также он оценил сбор команды в Новогорске.

«Считаю, что сбор прошел очень хорошо. Тренировки проходили по два-три раза в день на льду и в зале. Нагрузки большие, их график строился заранее. К началу Олимпиады хоккеисты должны подойти в оптимальной форме. В КХЛ они провели очень много игр. Позади фактически целый сезон. Они были в разном состоянии. А для такого скоротечного турнира, как Олимпиада, очень важно быть готовым на все сто и физически, и ментально», — сказал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.