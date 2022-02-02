Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 11:21

Ковальчук рассказал о том, как прошла подготовка сборной России по хоккею к Олимпиаде

Ковальчук рассказал об обстановке в сборной России по хоккею перед Олимпиадой
Карен Саркисян
Корреспондент

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, какова обстановка с коронавирусом в команде перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Все в порядке, — приводит слова Ковальчука «РБК-Спорт». — Каждый день начиная с 20 января сдаем ПЦР-тесты. Все тренируются, находятся в обойме».

Также он оценил сбор команды в Новогорске.

«Считаю, что сбор прошел очень хорошо. Тренировки проходили по два-три раза в день на льду и в зале. Нагрузки большие, их график строился заранее. К началу Олимпиады хоккеисты должны подойти в оптимальной форме. В КХЛ они провели очень много игр. Позади фактически целый сезон. Они были в разном состоянии. А для такого скоротечного турнира, как Олимпиада, очень важно быть готовым на все сто и физически, и ментально», — сказал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Источник: https://sportrbc.ru/news/61f911899a79476f209f3588
Илья Ковальчук
Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами
Украинская биатлонистка Билосюк сдала положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпиады
В России за сутки выявили 141 883 случая заражения коронавирусом: это новый максимум с начала пандемии
Два хоккеиста сборной Дании сдали положительные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин
Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира
Канадский фигурист Мессинг не может вылететь на Олимпиаду в Пекин из-за проблем с тестами на коронавирус
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами
Журова высказалась о чувствах российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде без гимна и флага страны
Прогноз Gracenote: Россия станет третьей в медальном зачете на Олимпиаде-2022
Президент СБР Майгуров считает, что российские биатлонисты способны справиться с эмоциями на Олимпиаде
Третье место будет успехом, но есть шансы и на большее. Рассказываем о женском хоккее на Олимпиаде
Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто фаворит Олимпиады? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Федотовым — в 12.00

Два хоккеиста сборной Дании сдали положительные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости