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Вайсфельд о решении по Бурдасову: «Возникает вопрос — а зачем его вообще вызывали?»

Вайсфельд прокомментировал решение не включить Бурдасова в основной состав сборной России по хоккею
Анна Горшкова
Корреспондент

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об итоговом составе сборной России на Олимпиаду-2022.

«С моей точки зрения, сенсаций нет вообще. Есть, повторюсь, некоторые неожиданности. Я все время говорю, что нужно объяснять свои решения. Жамнов и Ковальчук отчасти это сделали. Они сказали, что Кузьменко и Бурдасов — это игроки для топ-6, а тренеры на этих позициях видят других игроков.

Тренеры заявили, что не видят Антона в первых двух звеньях. Но тогда возникает вопрос: а зачем его вообще вызывали? Толчинского сразу не вызвали, а Бурдасова позвали. Хотелось бы услышать, по каким параметрам эти хоккеисты слабее тех, которых включили в заявку. Мне понравилось выступление Вячеслава Фетисова, который сказал, что тренерам отвечать за результат, поэтому у них такое видение ситуации", — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4586037-vajsfeld-o-reshenii-po-burdasovu-voznikaet-vopros-a-zachem-ego-voobsche-vyzyvali.html
Сборная России по хоккею
Леонид Вайсфельд
Максим Буртасов
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