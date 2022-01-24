Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об итоговом составе сборной России на Олимпиаду-2022.

«С моей точки зрения, сенсаций нет вообще. Есть, повторюсь, некоторые неожиданности. Я все время говорю, что нужно объяснять свои решения. Жамнов и Ковальчук отчасти это сделали. Они сказали, что Кузьменко и Бурдасов — это игроки для топ-6, а тренеры на этих позициях видят других игроков.

Тренеры заявили, что не видят Антона в первых двух звеньях. Но тогда возникает вопрос: а зачем его вообще вызывали? Толчинского сразу не вызвали, а Бурдасова позвали. Хотелось бы услышать, по каким параметрам эти хоккеисты слабее тех, которых включили в заявку. Мне понравилось выступление Вячеслава Фетисова, который сказал, что тренерам отвечать за результат, поэтому у них такое видение ситуации", — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».