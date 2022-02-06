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Сегодня, 15:14

Кузьменко покинул расположение сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото ФХР.

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко 6 февраля покинул расположение национальной команды в Пекине.

«Андрей Кузьменко покидает расположение сборной ОКР в связи с полученным повреждением, которое не позволяет нападающему полноценно принимать участие в тренировочном процессе. Тренерский штаб благодарит Андрея за работу и желает скорейшего восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Первый матч на групповом этапе Олимпийских игр мужская сборная России проведет против команды Швейцарии 9 февраля.

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Андрей Кузьменко
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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