Кузьменко покинул расположение сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко 6 февраля покинул расположение национальной команды в Пекине.

«Андрей Кузьменко покидает расположение сборной ОКР в связи с полученным повреждением, которое не позволяет нападающему полноценно принимать участие в тренировочном процессе. Тренерский штаб благодарит Андрея за работу и желает скорейшего восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Первый матч на групповом этапе Олимпийских игр мужская сборная России проведет против команды Швейцарии 9 февраля.