Кузьменко покинет расположение сборной России

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, что нападающий Андрей Кузьменко покинет расположение национальной команды из-за травмы.

«Из-за травмы Кузьменко возвращается в Россию и будет готовиться к плей-офф. После консультацию с врачом приняли такое решение.

Анисимов и Плотников прилетают завтра и могут принять участие в вечерней тренировке после сдачи тестов», — сказал Ковальчук в интервью Первому каналу.

Мужской хоккейный турнир начнется на Олимпиаде 9 февраля. Действующие олимпийские чемпионы россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).