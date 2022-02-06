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Сегодня, 14:49

Кузьменко покинет расположение сборной России

Хоккеист Кузьменко пропустит Олимпиаду в Пекине из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото AFP

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, что нападающий Андрей Кузьменко покинет расположение национальной команды из-за травмы.

«Из-за травмы Кузьменко возвращается в Россию и будет готовиться к плей-офф. После консультацию с врачом приняли такое решение.

Анисимов и Плотников прилетают завтра и могут принять участие в вечерней тренировке после сдачи тестов», — сказал Ковальчук в интервью Первому каналу.

Мужской хоккейный турнир начнется на Олимпиаде 9 февраля. Действующие олимпийские чемпионы россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Андрей Кузьменко
Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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