Кузьменко покинет расположение сборной России
Хоккеист Кузьменко пропустит Олимпиаду в Пекине из-за травмы
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, что нападающий Андрей Кузьменко покинет расположение национальной команды из-за травмы.
«Из-за травмы Кузьменко возвращается в Россию и будет готовиться к плей-офф. После консультацию с врачом приняли такое решение.
Анисимов и Плотников прилетают завтра и могут принять участие в вечерней тренировке после сдачи тестов», — сказал Ковальчук в интервью Первому каналу.
Мужской хоккейный турнир начнется на Олимпиаде 9 февраля. Действующие олимпийские чемпионы россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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