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Сегодня, 19:20

Кожевников: «Финала мести с Финляндией за Сочи не будет. Мы и так олимпийские чемпионы»

Кожевников поздравил сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выход сборной России по хоккею в финал Олимпиады в Пекине.

«Поздравляю! Молодцы! Отомстим Финляндии за Олимпиаду в Сочи? Финала мести не будет. Ну, слишком громко. Мы и так олимпийские чемпионы. Но должок можем вернуть», — сказал Кожевников «СЭ».

В полуфинале сборная России победила Швецию (2:1 Б). В финале они сыграют с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
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