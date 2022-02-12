Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:46

«Воронков ничего не понял после МЧМ-2020». Кожевников — об удалении российского хоккеиста с Чехией

Кожевников заявил, что Воронкову нужно ответственнее относиться к игре
Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с удалением российского нападающего Дмитрия Воронкова в матче группового этапа с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Конечно, Воронков смутил меня, и удаление в овертайме тоже. Молодые, горячие ребята. Но все же нужно ответственнее относиться к игре. Воронков после молодежного первенства, наверное, ничего не понял. Он и ту команду подводил. Либо с понятиями тяжело, либо ответственности нет. Нужно отходить от этого. Хотя, как игрок, Воронков мне очень нравится. Это же Олимпиада. Нужно внимательнее относиться к каждому моменту, тем более сейчас будем играть на выбывание», — сказал Кожевников «СЭ».

12 февраля в конце второго периода 21-летний Воронков применил жесткий силовой прием против игрока сборной Чехии у борта. Судьи посчитали, что россиянин намерено бил соперника в голову, поэтому удалили хоккеиста до конца матча.

Олимпиада
Александр Кожевников
Дмитрий Воронков
0
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»
Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00
Жамнов — о матче с Чехией: «Надо отдать должное игрокам, что не бросили руки, когда счет стал 4:2»
Жамнов — о поражении от Чехии: «У меня нет претензий ни к одному игроку»
Вячеслав Быков оценил игру сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00

Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости