Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с удалением российского нападающего Дмитрия Воронкова в матче группового этапа с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Конечно, Воронков смутил меня, и удаление в овертайме тоже. Молодые, горячие ребята. Но все же нужно ответственнее относиться к игре. Воронков после молодежного первенства, наверное, ничего не понял. Он и ту команду подводил. Либо с понятиями тяжело, либо ответственности нет. Нужно отходить от этого. Хотя, как игрок, Воронков мне очень нравится. Это же Олимпиада. Нужно внимательнее относиться к каждому моменту, тем более сейчас будем играть на выбывание», — сказал Кожевников «СЭ».

12 февраля в конце второго периода 21-летний Воронков применил жесткий силовой прием против игрока сборной Чехии у борта. Судьи посчитали, что россиянин намерено бил соперника в голову, поэтому удалили хоккеиста до конца матча.