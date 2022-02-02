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Сегодня, 16:07

Кожевников поддержал решение сборной России по хоккею вылететь в Пекин отдельным рейсом

Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отказе мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду-2022 в Пекин вместе с другими спортсменами национальной команды.

«Нормальное решение. Особенно когда творится такой кошмар с коронавирусом. Мало ли кто там заразится. Люди наперечет. Естественно, оберегают себя, раз есть такая возможность. Конечно, за счет спонсоров, федерации или какого-то бизнесмена должны оформить эту поездку. Думаю, деньги найдут. Поздно или нет решили менять самолет? Мы можем только догадываться, когда хоккеисты запросили отдельный рейс», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее стало известно, что хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в том числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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