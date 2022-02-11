Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу национальной команды над Данией (2:0) на Олимпиаде в Пекине.

«Я был уверен, что наши выиграют. Еще бы этим проиграли! Тогда и делать нечего на Олимпиаде. Нет, ну, одну игру можно проиграть, но не датчанам. Игра становится лучше. Ноль пропущенных шайб придает команде уверенность. Здорово!

Не знаю, что у многих паника. Все главное происходит в плей-офф. Ну, что качество игры? Некоторые команды проигрывают в группе, а потом становятся чемпионами... Давайте доживем до плей-офф, а там будем говорить о качестве игры», — сказал Кожевников «СЭ».

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.