Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук отметил, что после завершения Кубка Первого канала тренерский штаб определился с костяком национальной команды на Олимпийские игры-2022.

«Что касается моей поездки во Флориду, то она отменилась. Нет никакого смысла туда ехать. Мы все находимся в Москве, будем концентрироваться на КХЛ.

После Кубка Первого канала мы с тренерским штабом определились с костяком команды. У нас появился огромный плюс — у нас будет полноценный сбор, где ребята смогут провести 2,5 недели и где тренеры смогут довести до них все мелочи и детали. У нас нет никаких пристрастий — нам не важно, кто где и играет, и у кого какой агент. У каждого есть шанс. У нас есть расширенный список и скоро мы определимся с датой, когда мы его объявим. На данном этапе нет понимания, какое количество ребят будет на сборе. Сейчас есть несколько дней, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал Ковальчук.

Ковальчук — о возможных отказниках из КХЛ по причине карантина:

«Этот вопрос нужно адресовать ребятам, которые приедут на сбор в Новогорск. Но мы создадим все условия по ковидному протоколы для тренировок. Будет протокол и по перелету, и по заселению в Китай. Будем надеяться, что все пройдет гладко», — отметил менеджер.

Вчера, 22 декабря, НХЛ официально объявила, что хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх-2022.Ковальчук заявил, что после Кубка Первого канала был определен костяк сборной России на Олимпиаду