Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы о ковид-дисциплине и положительных тестах у хоккеисток женской сборной России.

— В сборной России не было проблем с ковидом. Ограничения на Олимпиаде стали немного мягче или по-прежнему напоминаете о них?

— Нет, они все те же. Каждый день тестирование, носим маски. Вчера был директорат, сказали, что нет ни одного случая ковида, никто не сидит на изоляции. Все команды полностью укомплектованы. Меры, принятые организаторами, заслуживают уважение.

— Хоккеистам приходится напоминать, чтобы они не расслаблялись?

— Нет, никто не расслабляется, все понимают об этом. Маски обязательны, на игры все идут в них. Между собой в раздевалке общаемся без масок, но с посторонними — только в них.

— Вы понимаете, что произошло с женской сборной, у которой тотальный вал положительных тестов на ковид?

— Мне тяжело говорить, я не находился с командой. Знаю, что девчонки тренировались с нами в Новогорске. Что произошло во время перелета — я не знаю. Конечно, это грустно было видеть — они весь турнир просидели в гостинице по номерам. Это очень тяжело. Девчонки сделали все возможное. Мы смотрели матч со Швейцарией. Они бились старались, наш гол не засчитали. Молодцы.