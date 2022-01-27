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Сегодня, 13:37

Ковальчук сообщил, что Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что нападающий Артем Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к национальной команде.

«Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах. Довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьезному турниру. Артем Анисимов сдал отрицательный тест, провел положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде», — приводит официальный сайт Федерации хоккея России слова Ковальчука.

По завершении второго микроцикла тренировочной программы сборная России провела двусторонний матч. Встреча «Красных» и «Белых» закончилась победой «Красных» в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три «Белые» вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1.

Изначально Артем Анисимов был включен в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, однако вчера, 26 января. стало известно, что форвард был переведен в список 6 запасных. Вместо него в состав команды был включен нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

Предварительный раунд олимпийского турнира по хоккею в Китае продлится с 9 по 13 февраля. Сборная России сыграет в группе В со Швейцарией 9 февраля, Данией 11 февраля и Чехией 12 февраля.

Источник: https://fhr.ru/news/item/88043/
Артем Анисимов
Илья Ковальчук
Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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