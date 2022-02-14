Ковальчук заявил, что Шипачев еще забьет самый важный гол на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал игру Вадима Шипачева на Олимпиаде-2022.

— Вы как генеральный менеджер не планировали разговор с Вадимом Шипачевым? У него 0+1 в трех матчах.

— Мы постоянно разговариваем после каждой игры, в том числе отдельно. Уверен, он еще забьет самый важный гол.

— А в чем его проблема?

— Проблемы нет. Уровень другой, площадки меньше, интенсивность выше. Ребятам говорим, чтобы быстрее принимали решение, в большинстве играли проще. Пытаемся иногда отдать подкидки через две клюшки, а здесь это не проходит. Сейчас тенденция такая, что все идет через броски, через верх, упрощая игру. Нам надо делать тоже самое.