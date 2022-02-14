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Сегодня, 12:04

Ковальчук — о Шипачеве: «Уверен, он еще забьет самый важный гол»

Ковальчук заявил, что Шипачев еще забьет самый важный гол на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал игру Вадима Шипачева на Олимпиаде-2022.

— Вы как генеральный менеджер не планировали разговор с Вадимом Шипачевым? У него 0+1 в трех матчах.

— Мы постоянно разговариваем после каждой игры, в том числе отдельно. Уверен, он еще забьет самый важный гол.

— А в чем его проблема?

— Проблемы нет. Уровень другой, площадки меньше, интенсивность выше. Ребятам говорим, чтобы быстрее принимали решение, в большинстве играли проще. Пытаемся иногда отдать подкидки через две клюшки, а здесь это не проходит. Сейчас тенденция такая, что все идет через броски, через верх, упрощая игру. Нам надо делать тоже самое.

Вадим Шипачев
Илья Ковальчук
Сборная России по хоккею
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