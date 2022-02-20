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Сегодня, 12:13

«Я не люблю серебро, но это начало чего-то большого». Ковальчук подвел итоги Олимпиады в Пекине

Ковальчук после поражения в финале Олимпиады заявил, что не любит серебро
Игорь Рабинер
Обозреватель

Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады подвел итоги турнира.

— Первый ваш турнир в такой должности. Какие эмоции от него?

— Чувства смешанные. Конечно, хотелось выиграть, поэтому сейчас тяжело что-то говорить. Хочется сказать огромное спасибо всем пацанам, потому что на самом деле были непростые условия подготовки. Кто-то болел кто-то нет, кто-то раньше приехал, кто-то позже, но они все по совести все делали, трудились, ложились под шайбу, бились. Им огромное спасибо.

— Серебро — хороший результат?

— Я не люблю серебро, но это начало чего-то большого. Думаю, что пацаны сейчас будут понимать какие требования в сборной. Они видят изменения, видят, что к ним относятся, как к профессионалам, от всех требуют максимум. Ребята сами выскажут свое мнение, но ни к одному человеку претензий нет.

Илья Ковальчук
Сборная России по хоккею
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