Ковальчук ответил, может ли Овечкин поехать на Олимпиаду в качестве исключения

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поехать на Олимпиаду в Пекин в качестве исключения.

«Очень сложный вопрос. Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Сейчас все виллами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение», — сказал Ковальчук.

Также генеральный менеджер российской национальной команды высказался о потенциальном привлечении в олимпийский состав хоккеистов, выступающих в АХЛ.

«Все игроки, которые свободны для сборной России, нам интересны. Нужно всех посмотреть и со всеми пообщаться. С тем же Худобиным. Нужно будет узнать, смогут ли игроки АХЛ полететь на Олимпиаду или из-за пандемии это будет невозможно», — добавил Ковальчук.

Вчера, 22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.