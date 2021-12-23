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Ковальчук ответил, может ли Овечкин поехать на Олимпиаду в качестве исключения

13:00
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поехать на Олимпиаду в Пекин в качестве исключения.

«Очень сложный вопрос. Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Сейчас все виллами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение», — сказал Ковальчук.

Также генеральный менеджер российской национальной команды высказался о потенциальном привлечении в олимпийский состав хоккеистов, выступающих в АХЛ.

«Все игроки, которые свободны для сборной России, нам интересны. Нужно всех посмотреть и со всеми пообщаться. С тем же Худобиным. Нужно будет узнать, смогут ли игроки АХЛ полететь на Олимпиаду или из-за пандемии это будет невозможно», — добавил Ковальчук.

Вчера, 22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Богун все материалы автора
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