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Сегодня, 22:49

Илья Ковальчук допустил изменения в составе сборной России на Олимпиаду до 8 февраля

Иван Богун
,  
Михаил Скрыль

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил о возможности сделать замену в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«До 8 числа у нас есть возможность поменять любого игрока. Мы это объяснили ребятам. Окончательный состав будет объявлен 7 числа», — отметил Ковальчук.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, повлияли ли положительные тесты в команде на окончательный состав на Олимпиаду.

«Это не сильно отразилось. Вы сами прекрасно понимаете, что мы не можем дать гарантий, как это будет протекать дальше — до первой игры. Как сказал Илья Ковальчук, все будет понятно за 24 часа до первого матча — кто попадет в основную заявку. Давайте дождемся и будем следить за всеми игроками», — сказал Жамнов.

В воскресенье, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Илья Ковальчук
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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