Ковальчук: «До возвращения Жамнова тренировки будут проходить под руководством Кудашова»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о ходе подготовки команды к Олимпийским играм в Пекине.

«Рады приступить к непосредственной подготовке к олимпийскому турниру, пока еще команда в Новогорске не в полном составе. В ближайшие дни ждем пополнения, ребята будут подъезжать. Ничего особенного на собрании игрокам не говорил, много раз слышал такие речи, как игрок, понимаю, что долго разговаривать нет особого смысла. Сказал, что в работу нужно включиться с первой минуты и у каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс выйти на лед в Пекине. Тренировки на льду до возвращения Алексея Жамнова будут проходить под руководством Алексея Кудашова», — цитирует Ковальчука пресс-служба КХЛ.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов пока не прибыл в расположение команды из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.