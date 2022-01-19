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Сегодня, 19:08

Ковальчук: «До возвращения Жамнова тренировки будут проходить под руководством Кудашова»

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о ходе подготовки команды к Олимпийским играм в Пекине.

«Рады приступить к непосредственной подготовке к олимпийскому турниру, пока еще команда в Новогорске не в полном составе. В ближайшие дни ждем пополнения, ребята будут подъезжать. Ничего особенного на собрании игрокам не говорил, много раз слышал такие речи, как игрок, понимаю, что долго разговаривать нет особого смысла. Сказал, что в работу нужно включиться с первой минуты и у каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс выйти на лед в Пекине. Тренировки на льду до возвращения Алексея Жамнова будут проходить под руководством Алексея Кудашова», — цитирует Ковальчука пресс-служба КХЛ.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов пока не прибыл в расположение команды из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

Алексей Кудашов
Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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