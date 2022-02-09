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Сегодня, 13:44

«Швейцарцы контролируют мяч». Забавная оговорка комментатора во время матча хоккеистов

Комментатор Стогниенко оговорился про контроль мяча во время хоккейного матча Олимпиады между Россией и Швейцарией
Иван Торопцев
Корреспондент

Комментатор стартового матча мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине Россия — Швейцария Владимир Стогниенко допустил забавную оговорку во время игры.

В третьем периоде Стогниенко сказал: «Швейцарцы контролируют мяч в нашей зоне», после чего исправился и извинился за ошибку.

Профильным видом спорта для Стогниенко является футбол, комментатор редко работает на хоккейных матчах.

Сборная России ведет в первом матче на олимпийском турнире против Швейцарии со счетом 1:0. Российской команде предстоит провести еще два матча в рамках группового турнира: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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