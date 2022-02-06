Китай отказался от контрольного матча со сборной России перед началом олимпийского хоккейного турнира

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, что команда хотела провести контрольный матч против команды Китая перед началом олимпийского хоккейного турнира.

«Мы пытались договориться о товарищеском матче со сборной Китая, но они отказались по каким-то своим причинам. До последнего будем пытаться еще с кем-то договориться», — сказал Ковальчук Первому каналу.

Ранее был отменен контрольный матч между сборными России и Латвии. Встреча должна была состояться 5 февраля в Пекине.