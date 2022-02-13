Сборная Канады разгромила Китай в матче олимпийского хоккейного турнира

В матче группового этапа мужского хоккейного турнира сборная Канады победила команду Китая (5:0).

Голы забивали Бен Стрит, Адам Тамбеллини, Эрик О'Делл, Кент Джонсон и Корбан Найт.

Канада набрала шесть очков. Команда занимает второе место в группе А. У Китая ноль очков и последняя, четвертая позиция.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпийские игры-2022

Группа A

Китай — Канада — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Стрит — 2 (Джонсон, О`Делл), 2:09 — 0:1. Тамбеллини — 1 (Грант, Уотерспун), 6:44 — 0:2. О`Делл — 1 (Хо-Сэнг, Уотерспун), 10:06 — 0:3. Джонсон — 1 (Демерс, Уил), 38:03 — 0:4. Найт — 2 (бол., Пауэр, Хо-Сэнг), 46:23 — 0:5.

Вратари: О`Брайен — Томкинс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (10+10+6) — 44 (18+12+14).

Судьи: Ансонс, Брюггеманн.

13 февраля. Пекин. Национальный. 904 зрителя.