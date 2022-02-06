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Сегодня, 12:08

Казанский и Ларионов начинают олимпийские хоккейные стримы на сайте Первого канала

Игорь Рабинер
Обозреватель

С сегодняшнего дня, 6 февраля, телекомментатор Первого канала Денис Казанский и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов начинают серию прямых эфиров на сайте телекомпании.

В 14.30 по московскому времени (19.30 по Пекину) они обсудят состав сборной России, а олимпийский чемпион Альбервилля, герой Солт-Лейк-Сити и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин разберет игру вызванных на Олимпиаду вратарей.

В дальнейшем эфиры Казанского и Ларионова будут проходить за день до матчей сборной России и через час после их окончания.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Денис Казанский
Игорь Ларионов (хоккей)
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