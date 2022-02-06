Казанский и Ларионов начинают олимпийские хоккейные стримы на сайте Первого канала

С сегодняшнего дня, 6 февраля, телекомментатор Первого канала Денис Казанский и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов начинают серию прямых эфиров на сайте телекомпании.

В 14.30 по московскому времени (19.30 по Пекину) они обсудят состав сборной России, а олимпийский чемпион Альбервилля, герой Солт-Лейк-Сити и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин разберет игру вызванных на Олимпиаду вратарей.

В дальнейшем эфиры Казанского и Ларионова будут проходить за день до матчей сборной России и через час после их окончания.