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Сегодня, 08:44

Карнаухов прокомментировал свой гол в ворота Дании на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский нападающий Павел Карнаухов прокомментировал свой гол в ворота сборной Дании на Олимпиаде в Пекине.

«Как реализовали момент? Хорошее давление, хорошая игра. Второй период прошел получше, добавили скорости, давления, стали делать правильные вещи — и у датчан пошли удаления», — приводит пресс-служба национальной команды слова Карнаухова.

Сборная России обыгрывает Данию после двух периодов со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Павел Карнаухов в середине второго периода.

Завтра, 12 февраля, российская команда проведет заключительный матч группового турнира на Олимпиаде против Чехии.

Павел Карнаухов
Хоккей
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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