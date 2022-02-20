Капитан сборной России Шипачев рассказал об эмоциях после поражения в финале с Финляндией
Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев высказался о своих чувствах после поражениях в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине.
— Какие у вас сейчас чувства?
— Пока их нет. Со временем, наверное, мы поймем, что второе место — тоже хорошо.
— Что можно было бы изменить в финале?
— Забить на один гол больше соперника.
— На последних турнирах мы плохо играем с финнами. В чем причина?
— Мне кажется, без разницы, Финляндия это была или какая-то другая страна. Нам надо забивать свои голы, а для этого — создавать моменты.
— В чем эта Олимпиада сделала вас сильнее?
— У нас была хорошая команда. Мы были дружны, но нам не хватило последнего шага.
Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).