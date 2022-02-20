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Сегодня, 11:52

Капитан сборной России Шипачев рассказал об эмоциях после поражения в финале с Финляндией

Шипачев высказался о поражении России от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине
Игорь Рабинер
Обозреватель

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев высказался о своих чувствах после поражениях в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине.

— Какие у вас сейчас чувства?

— Пока их нет. Со временем, наверное, мы поймем, что второе место — тоже хорошо.

— Что можно было бы изменить в финале?

— Забить на один гол больше соперника.

— На последних турнирах мы плохо играем с финнами. В чем причина?

— Мне кажется, без разницы, Финляндия это была или какая-то другая страна. Нам надо забивать свои голы, а для этого — создавать моменты.

— В чем эта Олимпиада сделала вас сильнее?

— У нас была хорошая команда. Мы были дружны, но нам не хватило последнего шага.

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Вадим Шипачев
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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