Капитан сборной России Шипачев рассказал об эмоциях после поражения в финале с Финляндией

Шипачев высказался о поражении России от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев высказался о своих чувствах после поражениях в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине.

— Какие у вас сейчас чувства?

— Пока их нет. Со временем, наверное, мы поймем, что второе место — тоже хорошо.

— Что можно было бы изменить в финале?

— Забить на один гол больше соперника.

— На последних турнирах мы плохо играем с финнами. В чем причина?

— Мне кажется, без разницы, Финляндия это была или какая-то другая страна. Нам надо забивать свои голы, а для этого — создавать моменты.

— В чем эта Олимпиада сделала вас сильнее?

— У нас была хорошая команда. Мы были дружны, но нам не хватило последнего шага.

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).