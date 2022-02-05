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Сегодня, 15:05

Капитан сборной России рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне в Пекине

Капитан сборной России по хоккею рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал об условиях проживания в Пекине, где проходят Олимпийские игры-2022.

— Как там в олимпийской деревне?

— Мы живем в четырехкомнатной квартире. Вместе со мной Галиев, Гусев и Билялов. У каждого своя комната. Условия нормальные, единственное, что нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придется на планшетах, -приводит слова Шипачева Sport24.

— Девушки из женской сборной России говорили, что еда в деревне однообразная.

— Еда нормальная, выбор есть. Те же макароны, курица, которые мы всегда едим. Но если долго питаться в одном месте, везде еда покажется однообразной, даже в России. Вчера вот ел утку по-пекински, вкусно. Еще пробовал какой-то китайский суп, но он мне показался острым.

— Вы свободно можете передвигаться по олимпийской деревне?

— Да, уже видел Михал Чайковски из сборной Словакии, Микса Индрашиса из Латвии. Но стараемся поменьше контактировать со спортсменами из других видов, сами понимаете, какая тут ситуация.

Источник: https://sport24.ru/
Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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