Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданием от матча группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными ОКР и Чехии.

«Сейчас все соперники одинаковы. Все команды очень быстрые, контактные. Естественно с Чехией у нас матчи всегда интересные и проходят очень жарко. Играем каждый матч, будем стараться. С Чехией игры принципиальные. Как они на нас настраиваются, так и мы на них, поэтому будет интересно», — сказал Каменский «СЭ».

Мужская сборная ОКР по хоккею н групповом этапе турнира Игр-2022 уже одержала две победы: над Швейцарией (1:0) и над Данией (2:0).

Ранее по итогу матча Чехия — Швейцария сборная ОКР обеспечила себе досрочное первое место в группе и выход в четвертьфинал олимпийского турнира.

Игра сборных ОКР и Чехии пройдет сегодня, 12 февраля. Начало встречи — в 16:10 по московскому времени.