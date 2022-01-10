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ИИХФ сделает заявление по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде 12 января

09:24
Люк Тардиф. Фото Global Look Press
Люк Тардиф. Фото Global Look Press
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация намерена сделать заявление по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде 12 января.

«Получить разрешение на участие в Олимпиаде от Международного олимпийского комитета или Международной федерации хоккея недостаточно. Единственная возможность для участия — разрешение их клуба или лиги. ИИХФ в среду сделает заявление, чтобы прояснить нашу позицию по этому поводу», — приводит слова президента ТАСС.

Ранее в НХЛ сделали заявление о невозможности участия игроков в Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13383271

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Екатерина Савостина все материалы автора
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