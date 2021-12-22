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ИИХФ отреагировала на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине

18:20
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Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) выступила с заявлением после решения НХЛ о запрете для игроков лиги участвовать в Олимпиаде в Пекине из-за вспышки коронавируса.

«Хотя мы разочарованы этим решением НХЛ и НХЛПА, мы, тем не менее, полностью понимаем обстоятельства, которые заставили нас принять это решение. Было шоком увидеть, как коронавирус повлиял на расписание НХЛ почти в одночасье, мы понимаем, что решение НХЛ отвечает интересам здоровья и безопасности ее игроков», — рассказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

НХЛ решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших COVID-19. Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, однако теперь решено, что команды отправятся отдыхать на день раньше — 22 декабря.

Ранее НХЛ предварительно согласилась на участие своих игроков в Играх, но уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/events/2022/olympic-m/news/31267/nhl_pulls_out_of_olympics

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное