ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не даст согласие на участие игроков НХЛ в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине без согласия клубов лиги, сообщает официальный сайт организации.

В сообщении федерации говорится: «Так как в прошлом месяце НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ приняли решение не участвовать в Олимпиаде в Пекине, ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года, что будет прямым нарушением их текущих контрактов с клубами. Соблюдение контрактов — фундаментальный принцип международных трансферных правил ИИХФ».

Президент федерации Люк Тардифф подчеркнул, что не хочет ставить под угрозу сотрудничество с МОК, НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля. НХЛ отказалась от участия в Играх в конце декабря на фоне вспышки коронавируса в ряде команд и переноса более 50 матчей регулярного чемпионата, хотя перед сезоном запланировала паузу на олимпийский турнир.