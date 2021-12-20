Игрок «Каролины»: «В чат команды пришло сообщение, что хоккеисты из НХЛ не примут участие в Олимпиаде»
18:05
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен рассказал о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Прошел сеанс видеосвязи с ассоциацией хоккеистов НХЛ, на котором шло обсуждение вопроса участия в Олимпийских играх, — цитирует Терявяйнена Yle. — Я не присутствовал на нем, но некоторые одноклубники были там. После этого в групповой чат команды пришло сообщение о том, что игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пекине не будет, участие будет невозможно. Это очень жестокое разочарование, я ждал этого турнира».
Ранее НХЛ и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщается, что решение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде будет принято в ближайшие дни.
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