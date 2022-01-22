Худобин: «Надеюсь, что Россия снова выиграет золото на Олимпиаде»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин поделился мнением, чего может добиться сборная России на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Слежу ли за перипетиями Олимпиады? Наверное, тут даже ленивый будет об этом знать (смеется). Слежу, знаю, какой для игроков НХЛ сделали, грубо говоря, закон. Видел расширенный состав сборной России.

Чего он может добиться? Не люблю делать предсказания. Надеюсь, что Россия снова выиграет золото. Буду только рад тому, что они вновь привезут золото на родину, народ порадуется за них. Уверен, что за них будут болеть. Надеюсь, что наша сборная добьется только золота. Что касается прогнозов, то это не в моей компетенции», — сказал Худобин «Чемпионату».

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры стало известно 22 декабря. Решение принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.