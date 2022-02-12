Хоккейная сборная России пропустила первый гол на Олимпиаде. До этого у Федотова было два «сухаря»

Хоккейная сборная России пропустила первый гол на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею пропустила гол в матче группового турнира на Олимпиаде в Пекине от Чехии. Чехи сравняли счет в большинстве — 1:1.

На Играх в Пекине Россия пропустила первую шайбу только в третьем матче на турнире. До этого голкипер Иван Федотов сделал два «сухаря» подряд.

В первом матче Россия обыграла Швейцарию (1:0), а затем справились с Данией (2:0).