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Сегодня, 16:32

Хоккейная сборная России пропустила первый гол на Олимпиаде. До этого у Федотова было два «сухаря»

Хоккейная сборная России пропустила первый гол на Олимпиаде-2022
Иван Шитик
Корреспондент

Сборная России по хоккею пропустила гол в матче группового турнира на Олимпиаде в Пекине от Чехии. Чехи сравняли счет в большинстве — 1:1.

На Играх в Пекине Россия пропустила первую шайбу только в третьем матче на турнире. До этого голкипер Иван Федотов сделал два «сухаря» подряд.

В первом матче Россия обыграла Швейцарию (1:0), а затем справились с Данией (2:0).

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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