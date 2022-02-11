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Яковлев о первом периоде с Данией: «Вошли в игру тяжеловато, но есть моменты, надо забивать»

Яковлев объяснил безголевую ничью в матче с Данией после первого периода на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник сборной России Егор Яковлев подвел итоги первого периода матча против Дании на Олимпиаде в Пекине.

«Вошли в игру тяжеловато, ранний матч, но играем по заданию, моменты есть, надо забивать. Игра сборной Дании? Это Олимпийские игры, все ребята играют самоотверженно», — приводит пресс-служба российской сборной слова Яковлева.

Первый период матча Россия — Дания закончился со счетом 0:0.

Матч с Данией — второй для сборной России на Олимпиаде в Пекине. В первой игре россияне победили Швейцарию (1:0).

Егор Яковлев (ХК Металлург)
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Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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