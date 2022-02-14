Вадим Шипачев: «Пока я играю плохо, надо добавлять. Это всем понятно»
Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил на вопросы журналистов о своей низкой результативности на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
— Можно ли говорить, что ваша не самая яркая игра связана с тем, что в сборной вы выполняете другие обязанности, чем в «Динамо»?
— Не знаю. Пока я играю плохо, надо добавлять. Это всем понятно и очевидно.
— Плохо — если смотреть на статистику. Но вы выполняете много работы, которая незаметна.
— Да, надо выполнять работу. Тут [в сборной] немного по-другому.
— С чем связываете тот факт, что со статистикой пока не очень хорошо?
— Не забиваю голы, не отдаю передачи.
— Это из-за уровня соперников или с партнерами не до конца сыгрались?
— Не знаю. Я плохо играю. Причем тут партнеры.
— Вы действительно считаете, что играете плохо? Сейчас вы много играете в обороне, разрушаете.
— Пытаюсь, да. Пока не идут голы, значит, буду больше играть в обороне, — сказал Шипачев.
16 февраля сборная России сыграет в 1/4 финала хоккейного турнира с победителем пары Дания — Латвия.