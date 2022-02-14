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Сегодня, 11:30

Вадим Шипачев: «Пока я играю плохо, надо добавлять. Это всем понятно»

Форвард сборной России Шипачев заявил, что пока он плохо играет на Олимпиаде-2022
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вадим Шипачев (второй справа).
Фото Getty Images

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил на вопросы журналистов о своей низкой результативности на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

— Можно ли говорить, что ваша не самая яркая игра связана с тем, что в сборной вы выполняете другие обязанности, чем в «Динамо»?

— Не знаю. Пока я играю плохо, надо добавлять. Это всем понятно и очевидно.

— Плохо — если смотреть на статистику. Но вы выполняете много работы, которая незаметна.

— Да, надо выполнять работу. Тут [в сборной] немного по-другому.

— С чем связываете тот факт, что со статистикой пока не очень хорошо?

— Не забиваю голы, не отдаю передачи.

— Это из-за уровня соперников или с партнерами не до конца сыгрались?

— Не знаю. Я плохо играю. Причем тут партнеры.

— Вы действительно считаете, что играете плохо? Сейчас вы много играете в обороне, разрушаете.

— Пытаюсь, да. Пока не идут голы, значит, буду больше играть в обороне, — сказал Шипачев.

16 февраля сборная России сыграет в 1/4 финала хоккейного турнира с победителем пары Дания — Латвия.

Российские хоккеисты на&nbsp;Олимпиаде-2022 в&nbsp;Пекине. Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперники

Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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