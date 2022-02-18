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Сегодня, 19:18

Грицюк о победном буллите в ворота Швеции: «Я выезжал и сразу знал, что буду делать»

Грицюк прокомментировал свой победный буллит в полуфинале Олимпиады против Швеции
Игорь Рабинер
,  
Артем Бухаев
Арсений Грицюк.
Фото Reuters

Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк прокомментировал свой победный буллит в полуфинальном матче Олимпиады в Пекине против Швеции (2:1 Б).

— Я виноват в первом голе, безусловно. Я потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся? Потерял игрока за спиной. У меня на душе было ощущение, что моя ошибка может навредить всей команде. Очень хотелось исправить это. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл, дал нам шанс пробить буллиты. Очередь дошла до меня — я выезжал и сразу знал, что буду делать. Когда ты перебираешь буллиты в голове, то теряются мысли.

— Что ты хотел делать?

— То, что увидели.

— Как не задрожали руки?

— У Егора Яковлева был еще более ответственный буллит. К этому нужно подходить более спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать.

— Ты сам просил буллит или тебе сказали?

— Конечно, сказали. Я люблю буллиты, часто их бью. Считай, это игра один на один. Только между вратарем и тобой. Выигрывает тот, кто кого переиграет.

— Согласен с тем, что буллиты — это лотерея?

— 100 процентов. Какого бы мастерства у тебя не было, сколько бы ты ни забивал — в финале у тебя может не получиться. Вратарь же не просто так стоит. Я смотрел, что делают ребята, как они бьют. Сразу выходил с одной мыслью.

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады по буллитам. Россияне сыграют в финале с командой Финляндии. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Арсений Грицюк
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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