Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»
Галиев высказался о тренировке с Грицюком и Семеновым на Олимпиаде в Пекине
Нападающий сборной России по хоккею Станислав Галиев ответил на вопросы журналистов на сегодняшней тренировке команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).
— Как вам в звене с Грицюком и Семеновым?
— Отличные парни. Грицюк — очень скоростной. Семенов — такой с душой, цепляется за все шайбы. Думаю, у нас должно все получится.
— Много ли подсказываете Грицюку? Он все-таки самый молодой в команде.
— У нас нет старых и молодых. Все одинаковые, на груди один флаг. Даже Грицюк может нам подсказать что-то. Каждый прислушивается друг к другу и делает партнеров лучше, — сказал Галиев.
9 февраля сборная России сыграет против Швейцарии, начало матча — в 11.40 по московскому времени.
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