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Сегодня, 10:02

Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»

Галиев высказался о тренировке с Грицюком и Семеновым на Олимпиаде в Пекине
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России по хоккею Станислав Галиев ответил на вопросы журналистов на сегодняшней тренировке команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

— Как вам в звене с Грицюком и Семеновым?

— Отличные парни. Грицюк — очень скоростной. Семенов — такой с душой, цепляется за все шайбы. Думаю, у нас должно все получится.

— Много ли подсказываете Грицюку? Он все-таки самый молодой в команде.

— У нас нет старых и молодых. Все одинаковые, на груди один флаг. Даже Грицюк может нам подсказать что-то. Каждый прислушивается друг к другу и делает партнеров лучше, — сказал Галиев.

9 февраля сборная России сыграет против Швейцарии, начало матча — в 11.40 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Станислав Галиев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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