Галиев высказался о тренировке с Грицюком и Семеновым на Олимпиаде в Пекине

Нападающий сборной России по хоккею Станислав Галиев ответил на вопросы журналистов на сегодняшней тренировке команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

— Как вам в звене с Грицюком и Семеновым?

— Отличные парни. Грицюк — очень скоростной. Семенов — такой с душой, цепляется за все шайбы. Думаю, у нас должно все получится.

— Много ли подсказываете Грицюку? Он все-таки самый молодой в команде.

— У нас нет старых и молодых. Все одинаковые, на груди один флаг. Даже Грицюк может нам подсказать что-то. Каждый прислушивается друг к другу и делает партнеров лучше, — сказал Галиев.

9 февраля сборная России сыграет против Швейцарии, начало матча — в 11.40 по московскому времени.